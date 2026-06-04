تهدید تازه کاخ سفید علیه ایران؛ ترامپ شرطش برای آغاز جنگ را اعلام کرد

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ به دستیاران خود گفته است که در صورت کشته شدن نظامیان آمریکایی در هرگونه حمله منتسب به ایران، ممکن است در تصمیم خود درباره حفظ آتش‌بس تجدیدنظر کرده و مسیر تقابل نظامی گسترده با تهران را در پیش گیرد.

بر اساس این گزارش، با وجود تداوم برخی درگیری‌ها و تنش‌های میدانی میان دو طرف، آتش‌بس برقرارشده میان ایران و آمریکا همچنان پابرجاست. با این حال، افزایش حملات و درگیری‌های پراکنده، فشارها بر کاخ سفید را تشدید کرده و تردیدهایی را درباره دوام این آتش‌بس در بلندمدت ایجاد کرده است.

مقامات آمریکایی همچنین مدعی شده‌اند ترامپ همچنان امیدوار است به توافقی دست یابد که از نگاه واشنگتن به جنگ پایان داده، عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر گرفته و برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند.

وال‌استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد که احتیاط ترامپ در بازگشت به جنگ، نشان‌دهنده تمایل او به تحمل سطحی از تنش‌های محدود نظامی است؛ مشروط بر آنکه آمریکا وارد یک جنگ گسترده و پرهزینه دیگر در منطقه غرب آسیا نشود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته و دو طرف یکدیگر را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم کرده‌اند. در همین حال، موضوع تنگه هرمز و امنیت مسیرهای انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به شمار می‌رود.

برخی تحلیلگران معتقدند اظهارات اخیر ترامپ بیش از آنکه نشانه آمادگی فوری برای جنگ باشد، تلاشی برای حفظ اهرم فشار سیاسی و نظامی علیه ایران در جریان مذاکرات و تحولات منطقه‌ای است.

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