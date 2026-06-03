اسلوونی مانع فرود هواپیمای اسرائیلی در این کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از صدی البلد، شرکت هواپیمایی اسرائیلی «اسرائیر» اعلام کرد مقامات اسلوونی به علل سیاسی مانع فرود هواپیمای این شرکت در فرودگاه لیوبلیانا پایتخت اسلوونی شدند.

شرکت اسرائیر اعلام کرد که هواپیمایی که به سمت اسلوونی در حرکت بود مجبور شد مسیر خود را تغییر دهد و در شهر زاگرب پایتخت کرواسی فرود آید.

‌مدیرعامل شرکت هواپیمایی اسرائیر گفت که مقامات اسلوونی به هواپیماهای اسرائیلی اجازه فرود در خاک خود را نمی‌دهند

انتهای پیام/