رئیس پارلمان ترکیه:
نهادهای نظام بینالملل سقوط کردهاند
رئیس پارلمان ترکیه از ناکارآمدی سازمان ملل در جلوگیری از تجاوز و تضمین پاسخگویی انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،«نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، امروز -چهارشنبه- گفت که نهادهای زیربنای نظام بینالملل کنونی سقوط کردهاند و نتوانستهاند به درگیریهای جهانی رسیدگی کنند.
وی همچنین از سازمان ملل به عنوان یک سازمان ناکارآمد در جلوگیری از تجاوز و تضمین پاسخگویی انتقاد کرد.
کورتولموش اظهار داشت که نظم جهانی با یک بحران نهادی عمیق مواجه است.
رئیس پارلمان ترکیه با بیان اینکه نهادهای نظام جهانی فروپاشیدهاند، افزود: «سازمان ملل که برای جلوگیری از درگیری ها تاسیس شده و اصول بنیادین آن همچنان به طور گسترده مورد احترام است، در انجام ماموریت خود شکست خورده است».
وی ادامه داد: «به طور واضح، سازمان ملل متحد چیزی بیش از یک دفتر در نیویورک است».