به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،«نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان ترکیه، امروز -چهارشنبه- گفت که نهادهای زیربنای نظام بین‌الملل کنونی سقوط کرده‌اند و نتوانسته‌اند به درگیری‌های جهانی رسیدگی کنند.

وی همچنین از سازمان ملل به عنوان یک سازمان ناکارآمد در جلوگیری از تجاوز و تضمین پاسخگویی انتقاد کرد.

کورتولموش اظهار داشت که نظم جهانی با یک بحران نهادی عمیق مواجه است.

رئیس پارلمان ترکیه با بیان اینکه نهادهای نظام جهانی فروپاشیده‌اند، افزود: «سازمان ملل که برای جلوگیری از درگیری ها تاسیس شده و اصول بنیادین آن همچنان به طور گسترده مورد احترام است، در انجام ماموریت خود شکست خورده است».

وی ادامه داد: «به طور واضح، سازمان ملل متحد چیزی بیش از یک دفتر در نیویورک است».

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