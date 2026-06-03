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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

حملات نظامی به نیروگاه زاپوروژیه غیرقابل قبول است

حملات نظامی به نیروگاه زاپوروژیه غیرقابل قبول است
کد خبر : 1794009
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معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حملات نظامی به نیروگاه زاپوروژیه را غیرقابل قبول دانست.

له گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل چوداکوف»، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تاس گفت که حملات نظامی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه کاملا غیرقابل قبول است.

وی اظهار داشت:‌ «حمله به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه یا هر نیروگاه هسته‌ای، اعم از موشکی، توپخانه‌ای یا تهدید نظامی، مطلقا غیرقابل قبول است».

در  تاریخ ۳۰ می یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه بر خورد کرد.

 

 

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