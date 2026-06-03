حملات نظامی به نیروگاه زاپوروژیه غیرقابل قبول است

له گزارش ایلنا به نقل از تاس، «میخائیل چوداکوف»، معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تاس گفت که حملات نظامی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه کاملا غیرقابل قبول است.

وی اظهار داشت:‌ «حمله به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیه یا هر نیروگاه هسته‌ای، اعم از موشکی، توپخانه‌ای یا تهدید نظامی، مطلقا غیرقابل قبول است».

در تاریخ ۳۰ می یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه بر خورد کرد.

انتهای پیام/