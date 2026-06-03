آمریکا تاکتیک خود در تنگه هرمز را تغییر داد؛ «حمایت خاموش» و هماهنگی غیرمستقیم!
منابع رسانهای از تغییر تاکتیک نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر میدهند؛ بر اساس این گزارشها، واشنگتن از رویکرد علنی در اسکورت کشتیهای تجاری فاصله گرفته و به سمت «حمایت خاموش» و هماهنگی غیرمستقیم با شرکتهای کشتیرانی روی آورده است.
به گزارش ایلنا، منابع رسانهای از تغییر رویکرد نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر میدهند؛ تغییری که به گفته این منابع، نشاندهنده عقبنشینی واشنگتن از نمایش علنی قدرت نظامی و حرکت به سمت عملیاتهای کمتر آشکار و هماهنگی غیرمستقیم با شرکتهای کشتیرانی است.
بلومبرگ در گزارشی ادعایی نوشت: دادههای مرتبط با فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) حاکیست نیروهای آمریکایی پس از کنار گذاشتن طرح پیشین دونالد ترامپ برای اسکورت مستقیم کشتیهای تجاری، اکنون به الگوی جدیدی از «حمایت غیرعلنی» روی آوردهاند.
در این چارچوب، واشنگتن به جای همراهی مستقیم ناوهای جنگی با کشتیهای تجاری، با شرکتهای حملونقل دریایی در ارتباط است و توصیههای امنیتی و مسیرهای جایگزین را در اختیار آنها قرار میدهد. برخی شرکتهای کشتیرانی نیز از اجرای تاکتیکهایی مانند خاموش کردن سیستمهای شناسایی خودکار (AIS) و عبور از مسیرهای ساحلی عمان برای کاهش ریسک خبر دادهاند.
در همین حال، گزارشها حاکی است که نیروهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور دارند و در صورت نیاز آماده مداخله نظامی هستند، اما از اعلام رسمی عملیات اسکورت مستقیم خودداری میکنند.
این تغییر رویکرد در حالی صورت میگیرد که پیشتر طرحی موسوم به «پروژه آزادی» از سوی دونالد ترامپ مطرح شده بود؛ طرحی که شامل اسکورت مستقیم نظامی کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بود، اما به دنبال واکنشهای منطقهای و نگرانی از تشدید تنشها، به حالت تعلیق درآمد.
در بخش دیگری از این گزارشها ادعا شده است که نیروهای آمریکایی در برخی موارد اقدام به سرنگونی پهپادهای مهاجم در منطقه کرده و همچنین عملیاتهایی را علیه اهداف زمینی مرتبط با ایران انجام دادهاند؛ ادعاهایی که تاکنون به طور مستقل تأیید نشده است.
از سوی دیگر، برخی مقامات نظامی آمریکا در اظهاراتی تأکید کردهاند که با وجود عدم اسکورت مستقیم، هماهنگی اطلاعاتی و ارتباط با کشتیهای تجاری همچنان ادامه دارد و هدف آن تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز عنوان شده است.
در همین راستا، منابعی در صنعت کشتیرانی نیز از افزایش سطح هماهنگی با نیروهای آمریکایی خبر داده و اعلام کردهاند که تحولات امنیتی باعث شده عبور از تنگه هرمز با احتیاط بیشتری انجام شود.
کارشناسان نظامی نیز معتقدند کاهش استفاده از سیستمهای شناسایی خودکار توسط کشتیها و حرکت در نزدیکی سواحل عمان، میتواند معادلات نظارتی و امنیتی در منطقه را پیچیدهتر کند و وابستگی بیشتری به رصد راداری و هوایی ایجاد نماید.
با وجود این تحولات، دادههای ردیابی دریایی نشان میدهد که تردد کشتیها در تنگه هرمز همچنان محدود و با احتیاط انجام میشود؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم نگرانیها نسبت به وضعیت امنیتی این گذرگاه راهبردی است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنشهای منطقهای در ماههای اخیر افزایش یافته و اختلافات میان ایران و آمریکا و برخی متحدان منطقهای همچنان ادامه دارد؛ مسئلهای که بر امنیت انرژی و تجارت جهانی نیز سایه انداخته است.