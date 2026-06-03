پیتر ماگیار:
مجارستان آماده میزبانی از مذاکرات اوکراین است
نخست وزیر مجارستان از آمادگی این کشور برای میزبانی از مذاکرات اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیتر ماگیار»، نخست وزیر مجارستان، در مصاحبهای با یک روزنامه آلمانی گفت که مجارستان آماده است تا در تلاشهای دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشه در اوکراین مشارکت کند و میتواند به عنوان محلی برای مذاکرات عمل کند.
وی اظهار داشت: «ما میتوانیم کمکهای دیپلماتیک و بشردوستانه ارائه دهیم و مجارستان نیز میتواند به عنوان محلی برای مذاکرات عمل کند».
نخست وزیر مجارستان در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای امنیتی برای کییف گفت که تنها جامعه بینالمللی میتواند آنها را ارائه دهد و مجارستان نمیتواند در این مورد نقش تعیینکنندهای ایفا کند.