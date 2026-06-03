به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم‌نیوز» امارات به نقل از منابع دیپلماتیک در واشنگتن اعلام کردند دولت آمریکا در پی احتمال شکست میانجی‌گری‌های جاری میان ایران و طرف‌های غربی، راهبردی دوگانه شامل تشدید فشار اقتصادی و آماده‌سازی گزینه‌های نظامی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید مدعی است اولویت اصلی در شرایط کنونی، دستیابی به چارچوبی برای آنچه «تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» عنوان شده، است؛ موضوعی که به ادعای واشنگتن بر سایر پرونده‌های اختلافی از جمله برنامه هسته‌ای و توانمندی‌های موشکی ایران مقدم شمرده می‌شود.

منابع آگاه همچنین تأکید کرده‌اند در صورت هرگونه تعلل یا شکست در روند مذاکرات، واشنگتن بسته‌ای از اقدامات تنش‌زا از جمله افزایش تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و امنیتی را علیه تهران فعال خواهد کرد.

در همین راستا، یک مقام آمریکایی مدعی شده وزارت دفاع این کشور از هفته‌ها قبل سناریوهای متعددی را برای مواجهه با «سناریوی شکست دیپلماسی» تدوین کرده است؛ سناریوهایی که به ادعای او شامل هدف قرار دادن ظرفیت‌هایی است که آمریکا آن‌ها را «تهدیدکننده امنیت مسیرهای دریایی در منطقه» می‌داند.

این مقام افزود این طرح‌ها با هدف کنترل و محدودسازی توانمندی‌های نظامی مرتبط با حوزه دریایی، از جمله سامانه‌های موشکی، پهپادی و شناورهای تندرو تدوین شده و با هدف تأمین امنیت مسیرهای تجاری در تنگه هرمز طراحی شده است.

وی همچنین ادعا کرد هدف اصلی واشنگتن، جلوگیری از تبدیل تنگه هرمز به «ابزار فشار ژئوپلیتیکی» علیه بازارهای انرژی جهان است.

در بخش دیگری از این تحولات، یک مقام جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور بسته جدیدی از تحریم‌ها را آماده کرده که در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات، به‌صورت مرحله‌ای علیه شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با ایران فعال خواهد شد.

وی مدعی شد این اقدامات با هدف مقابله با دور زدن تحریم‌ها و محدودسازی منابع مالی ایران طراحی شده است.

در همین حال، برخی تحلیلگران آمریکایی نیز تلاش واشنگتن برای پیشبرد این سیاست‌ها را بخشی از راهبرد فشار حداکثری و استفاده از فرصت‌های سیاسی برای تحمیل امتیازات بیشتر به تهران ارزیابی کرده‌اند.

به گفته این تحلیلگران، دولت آمریکا در تلاش است با ترکیب فشار اقتصادی و تهدید نظامی، ایران را به پذیرش توافقاتی در حوزه کشتیرانی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای وادار کند؛ موضوعی که به ادعای آنان می‌تواند در معادلات داخلی و سیاست خارجی واشنگتن نیز اثرگذار باشد.

بر اساس این گزارش ادعایی، به نظر می‌رسد تنش‌ها در محور تنگه هرمز وارد مرحله‌ای جدید شده و احتمال تشدید رویارویی در صورت شکست مسیرهای دیپلماتیک، از نگاه ناظران، همچنان به‌عنوان یک سناریوی جدی مطرح است.

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