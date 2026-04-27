پوتین:
باید با غرور و شایستگی بر چالشها غلبه کنیم
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، گفت که این کشور با چالشهای استثنایی روبرو است که باید با غرور و شایستگی بر آنها غلبه کند.
پوتین در سخنرانی خود در شورای قانونگذاری مجلس فدرال در سن پترزبورگ گفت: «مردم روسیه با قاطعیت و انسجام به فشار، تهدیدها و اظهارات تهاجمی پاسخ دادهاند و میل به حفاظت و عشق به سرزمین مادری برای روسها بالاتر از هر چیز دیگری است».
وی با بیان اینکه روسیه با چالشهای بیسابقهای روبرو است و باید بدون تمرکز بر ممنوعیتها در فعالیتهای قانونگذاری، به طور موثر با آنها مقابله و افزود: «موانعی که مانع توسعه میشوند، پدیدههای موقتی و گذرا هستند و از بین خواهند رفت».
پوتین تاکید کرد که دموکراسی چند حزبی روسیه، با مواضع، جهتگیریها و رقابتهای متنوع خود، نشان دهنده یک قدرت است، نه یک ضعف، و اشاره کرد که هرگونه تلاشی برای سوءاستفاده از این تنوع برای بیثبات کردن جامعه روسیه محکوم به شکست است.