رویترز گزارش داد:
عبور ۷ کشتی از تنگه هرمز طی ۲۴ ساعت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز بر اساس دادههای دریانوردی خبر داد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.
رویترز افزود: «کشتیهایی حامل حدود ۴ میلیون بشکه نفت ایران روز جمعه گذشته محاصره آمریکا را نقض کردند.»
این خبرگزاری مدعی شد که ارتش آمریکا در روزهای گذشته ۶ نفتکش حامل ۱۰ میلیون بشکه نفت را وادار کرد به ایران بازگردند.