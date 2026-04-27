عبور ۷ کشتی از تنگه هرمز طی ۲۴ ساعت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رویترز بر اساس داده‌های دریانوردی خبر داد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند.

رویترز افزود: «کشتی‌هایی حامل حدود ۴ میلیون بشکه نفت ایران روز جمعه گذشته محاصره آمریکا را نقض کردند.»

این خبرگزاری مدعی شد که ارتش آمریکا در روزهای گذشته ۶ نفتکش حامل ۱۰ میلیون بشکه نفت را وادار کرد به ایران بازگردند.

