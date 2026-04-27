پسکوف:
سفر عراقچی به روسیه دارای اهمیتی قابل توجه است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه را با توجه به تحولات منطقه دارای اهمیتی قابل توجه دانست.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین گفت که با توجه به تحولات وضعیت غرب آسیا اهمیت گفتوگوها میان «ولادیمیر پوتین« رئیسجمهور روسیه و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران قابل توجه است.
بنا بر گزارش خبرگزاری ریانووستی، پسکوف اعلام کرد که پوتین امروز -دوشنبه- در سن پترزبورگ با عراقچی دیدار میکند.