اسرائیل از آمریکا خواست مذاکره با ایران را "فورا" متوقف کند

به گزارش ایلنا، شبکه "اخبار 12" عبری گزارش داد که واشنگتن به‌طور فوری از اسرائیل درخواست کرده تا مذاکرات با ایران را هر چه سریعتر متوقف کرده و تحریم‌های دریایی را تشدید کند. در این پیام‌ها ادعا شده که هیچ‌گونه انعطاف در مذاکرات نباید صورت گیرد؛ زیرا ایران در برابر چنین انعطافی هیچ‌گونه واکنش مثبت نشان نخواهد داد.

در پی این تحولات، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نشستی اضطراری با کابینه امنیتی خود برگزار کرده تا وضعیت احتمالی فروپاشی مذاکرات میان ایالات متحده و ایران را بررسی کند. در این نشست، تمرکز بر تداوم فشارها در ارتباط با تنگه هرمز و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر ایران بود.

به ادعای مقامات اسرائیلی، فشارهای مستمر بر ایران می‌تواند باعث کاهش درآمدهای آن و تشدید بحران داخلی شود، و ایران را در موقعیت انتخاب میان انعطاف در مذاکرات یا ادامه مسیر بی‌ثباتی قرار دهد. همچنین، اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های نظامی برای ضربه زدن به اهداف حیاتی ایران در صورت شکست مذاکرات است.

