به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌ها گزارش دادند که در حمله پهپادی امروز-دوشنبه- اوکراین به بخش حمل و نقل نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا، یک راننده کشته شد.

در حساب کاربری این نیروگاه در پلتفرم ایکس اعلام شد: «امروز، یک راننده در اثر برخورد یک پهپاد اوکراینی به محوطه بخش حمل و نقل در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا کشته شد. این حادثه را یک ضایعه جبران ناپذیر و یک شوک بزرگ است».

انتهای پیام/