یک کشته در حمله پهپادی اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا

یک کشته در حمله پهپادی اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا
حمله پهپادی اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا منجر به کشته شدن یک نفر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌ها گزارش دادند که در حمله پهپادی امروز-دوشنبه- اوکراین به بخش حمل و نقل  نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا، یک راننده کشته شد.

در حساب کاربری این نیروگاه در پلتفرم ایکس اعلام شد: «امروز، یک راننده در اثر برخورد یک پهپاد اوکراینی به محوطه بخش حمل و نقل در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا کشته شد. این حادثه را یک ضایعه جبران ناپذیر و یک شوک بزرگ است».

 

