لغو مجدد جلسه محاکمه نتانیاهو به دلایل امنیتی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ اسرائیل خبر داد که جلسه محاکمه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل در خصوص مسائل فساد لغو شده است.

این شبکه افزود لغو جلسه پس از آن صورت گرفت که وکیل وی خواستار تعویق آن به دلایل امنیتی شد.

گفتنی است نتانیاهو در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ به فساد و رشوه و تخلف در امانتداری متهم شده است که در صورت محکومیت، ممکن است منجر به زندانی شدن او شود.

انتهای پیام/