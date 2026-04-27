لغو مجدد جلسه محاکمه نتانیاهو به دلایل امنیتی
رسانه‌های عبری از لغو جلسه محاکمه نخست‌وزیر اسرائیل به دلایل امنیتی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ اسرائیل خبر داد که جلسه محاکمه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل در خصوص مسائل فساد لغو شده است.

این شبکه افزود لغو جلسه پس از آن صورت گرفت که وکیل وی خواستار تعویق آن به دلایل امنیتی شد.

گفتنی است نتانیاهو در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ به فساد و رشوه و تخلف در امانتداری متهم شده است که در صورت محکومیت، ممکن است منجر به زندانی شدن او شود.

 

 

اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید