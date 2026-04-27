تاکید ترامپ بر لزوم حفظ نیروهای آمریکایی در عراق
رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن قصدی برای رها کردن پایگاه خود در عراق ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از الغد، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، با تاکید بر لزوم حفظ نیروهای نظامی این کشور در خاک عراق، مدعی شد که هدف اصلی این حضور را نظارت مستقیم بر فعالیتهای ایران و اشراف بر منطقه پرآشوب خاورمیانه است.
ترامپ در مصاحبه با شبکه «سیبیاس» اعلام کرد: «واشنگتن هزینههای گزافی را صرف ایجاد یک پایگاه نظامی پیشرفته در عراق کرده است و قصد ندارد آن را رها کند».
وی در اظهاراتی گزافه ایران را یک مشکل واقعی توصیف کرد و مدعی شد: «شاید آن پایگاه را حفظ کنیم در حالی که یکی از دلایل تمایل من به حفظ آن، این است که میخواهم به نوعی ایران را زیر نظر داشته باشم، چرا که ایران یک مشکل واقعی است».
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا این حرف به معنای تمایل او برای توانایی ضربه زدن به ایران است، گفت: «نه، من فقط میخواهم بتوانم ایران را زیر نظر داشته باشم».