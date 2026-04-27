۱۰ زخمی در حمله روسیه به اودسا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که در پی حمله پهپادی شبانه روسیه به شهر «اودسا» در جنوب اوکراین، ۱۰ نفر از جمله دو کودک را زخمی شدند و به ساختمان‌های مسکونی آسیب وارد شد.

«سرهی لیساک»، رئیس اداره نظامی محلی، در تلگرام گفت که این حملات بیشترین خسارت را در منطقه مرکزی «پریمورسکی» ایجاد کرده است، جایی که ساختمان‌های مسکونی، یک هتل و تاسیسات در مرکز شهر آسیب دیده‌اند.

لیساک گفت که بیشتر مجروحان در این منطقه مستقر بوده‌اند.

انتهای پیام/