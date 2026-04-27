سرنگونی ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی از سوی روسیه طی هفته گذشته

وزارت دفاع روسیه عنوان کرد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور طی هفت روز گذشته ‌حداقل ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی را در قلمرو روسیه سرنگون و منفجر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه عنوان کرد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور طی هفت روز گذشته ‌حداقل ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی را در قلمرو روسیه سرنگون و منفجر کردند. 

بیشترین تعداد پهپادهای سرنگون شده در تاریخ ۲۴ و ۲۶ آوریل و به ترتیب ۴۶۵ و ۵۳۰ پهپاد ثبت شد. 

اکثر حملات به بخش اروپایی روسیه هدف قرار گرفتند.

 

