سرنگونی ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی از سوی روسیه طی هفته گذشته
کد خبر : 1778546
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه عنوان کرد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور طی هفت روز گذشته حداقل ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی را در قلمرو روسیه سرنگون و منفجر کردند.
بیشترین تعداد پهپادهای سرنگون شده در تاریخ ۲۴ و ۲۶ آوریل و به ترتیب ۴۶۵ و ۵۳۰ پهپاد ثبت شد.
اکثر حملات به بخش اروپایی روسیه هدف قرار گرفتند.