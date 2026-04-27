سرنگونی ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی از سوی روسیه طی هفته گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه عنوان کرد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور طی هفت روز گذشته ‌حداقل ۲ هزار و ۷۴۵ پهپاد اوکراینی را در قلمرو روسیه سرنگون و منفجر کردند.

بیشترین تعداد پهپادهای سرنگون شده در تاریخ ۲۴ و ۲۶ آوریل و به ترتیب ۴۶۵ و ۵۳۰ پهپاد ثبت شد.

اکثر حملات به بخش اروپایی روسیه هدف قرار گرفتند.

