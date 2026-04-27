به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌انُ پس از حمله مسلحانه به مراسم شام خبرنگاران کاخ سفید، نامه‌ای از سوی مظنون این حمله منتشر شده که در آن، او دونالد ترامپ را «خائن» توصیف کرده و دلایل خود را برای اقدام خشونت‌آمیزش بیان کرده است.

این نامه توسط «کول توماس آلن»، مرد ۳۱ ساله اهل کالیفرنیا، نوشته شده است. او در ابتدای نامه به خانواده‌اش عذرخواهی کرده و سپس اعلام کرده که هدفش از حمله، انتقام از مقامات دولت بوده است. این فرد در نامه‌اش اشاره کرده که انتظار هیچ‌گونه بخششی ندارد و تصمیم خود را گرفته است.

طبق اطلاعات موجود، خواهر آلن به مقامات گفته که برادرش در سال‌های اخیر درگیر فعالیت‌های سیاسی افراطی بوده و به‌ویژه در لس‌آنجلس به جریان‌های چپ‌گرا گرایش داشته است. او همچنین به خرید سلاح و تمرین تیراندازی پرداخته بود.

آلن پس از سفر از لس‌آنجلس به شیکاگو و سپس به واشنگتن، در هتلی در نزدیکی محل برگزاری مراسم، اقامت کرد. او در آنجا با سلاح‌های نیمه‌خودکار و شاتگان مسلح شد. شب حادثه، او چندین گلوله شلیک کرد که یکی از ماموران سرویس مخفی را مجروح کرد، اما آسیب جدی به کسی وارد نشد و مهاجم بلافاصله دستگیر شد.

ترامپ و مقامات دیگر، محتوای این نامه را «ضد مسیحی» توصیف کرده‌اند. آلن در نامه‌اش تلاش کرده است تا اقدام خود را با اصول مسیحی تطبیق دهد و بر این باور است که سکوت در برابر ظلم، به‌نوعی همدستی با ظلم است.

این نامه همچنین نشان می‌دهد که آلن پیش‌تر در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت کرده است. او حتی مبلغی به کارزار انتخاباتی کامالا هریس در سال ۲۰۲۴ اهدا کرده بود، که نشان‌دهنده گرایش‌های سیاسی خاص اوست.

در انتهای نامه، آلن با بیان احساسات خشم‌آلود و عصبی خود از عملکرد دولت ترامپ، اعلام کرده که هر بار به اقدامات این دولت فکر می‌کند، احساس خشم فراوانی می‌کند. این پیام نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق سیاسی و اجتماعی در آمریکا است.

