اپوزیسیون اسرائیل متحد شد؛ آیا نتانیاهو در خطر سقوط است؟
در آستانه انتخابات در اسرائیل، ادغام احزاب نفتالی بنت و یائیر لاپید، دو چهره اصلی اپوزیسیون، بهعنوان حرکتی سازمانیافته برای تغییر موازنه قدرت و مقابله با بنیامین نتانیاهو تحلیل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالی که رژیم صهیونیستی خود را برای انتخابات سراسری پیشرو تا پیش از اکتبر آماده میکند، دو چهره شاخص جریانهای مخالف، «نفتالی بنت» نخستوزیر اسبق و «یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون، از ادغام احزاب خود و تشکیل فهرستی مشترک با عنوان «باهم» (بیحاد) خبر دادند؛ اقدامی که هدف اصلی آن، کنار زدن بنیامین نتانیاهو از قدرت عنوان شده است.
بر اساس این اعلام، دو حزب «یش عتید» (آیندهای هست) به رهبری لاپید و جریان سیاسی جدید بنت، در قالب یک حزب واحد به رهبری بنت وارد رقابتهای انتخاباتی خواهند شد. لاپید این اقدام را تلاشی برای «تغییر مسیر» در سرزمینهای اشغالی توصیف کرده است.
این نخستین همکاری این دو چهره نیست. آنها پیشتر در سال ۲۰۲۱ با تشکیل یک کابینه ائتلافی، به ۱۲ سال حضور مستمر نتانیاهو در قدرت پایان دادند؛ هرچند این دولت بهدلیل اختلافات داخلی پس از حدود یکونیم سال فروپاشید و بار دیگر زمینه بازگشت نتانیاهو و شکلگیری یکی از راستگراترین کابینههای تاریخ این رژیم را فراهم کرد.
تحلیلگران صهیونیست معتقدند که ائتلاف جدید تلاشی برای تکرار همان تجربه، اما اینبار با انسجام بیشتر است. این ائتلاف را میتوان ترکیبی از جریان راستگرای ملیگرا و طیف میانهرو سکولار دانست؛ جریانی که تلاش دارد بدون اتکا به احزاب عربی، اکثریت پارلمانی را بهدست آورد. بنت صراحتا اعلام کرده که در صورت پیروزی، کابینهاش بر «اکثریت صهیونیستی» استوار خواهد بود.
از جمله محورهای اصلی برنامه انتخاباتی این ائتلاف، تشکیل کمیته تحقیق درباره ناکامیهای امنیتی در حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعیین سقف هشتساله برای نخستوزیری، مقابله با فساد و کاهش هزینههای معیشتی عنوان شده است. موضوع خدمت نظامی نیز بهعنوان یکی از چالشهای جدی داخلی مطرح است، بهویژه در شرایطی که ارتش این رژیم تحت فشار ناشی از جنگهای اخیر قرار دارد.
در همین حال، برخی چهرههای دیگر اپوزیسیون از این اتحاد استقبال کردهاند. آویگدور لیبرمن از ضرورت جایگزینی «دولت ۷ اکتبر» سخن گفته و یائیر گولان نیز بر اهمیت وحدت در اردوگاه مخالفان تأکید کرده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که چهرههایی مانند گادی آیزنکوت به این ائتلاف خواهند پیوست یا خیر.
نظرسنجیهای منتشرشده در رسانههای عبری نشان میدهد این ائتلاف شانس قابلتوجهی برای رقابت با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو دارد. برخی برآوردها حتی از امکان کسب بیش از ۳۰ کرسی توسط این ائتلاف و رسیدن مجموع مخالفان به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه حکایت دارد. با این وجود، تحلیلگران تأکید دارند که این ائتلاف هنوز بهمعنای یک «تحول قطعی» در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی نیست و موفقیت آن به میزان جذب آرای جدید بستگی دارد.
در مقابل، نتانیاهو بدون واکنش مستقیم، با انتشار تصویری از ائتلاف قبلی بنت و لاپید با یک حزب عربی، تلاش کرد یادآور شکنندگی آن تجربه باشد؛ پیامی که نشان میدهد وی همچنان این ائتلاف را رقیبی جدی اما نه شکستناپذیر تلقی میکند.