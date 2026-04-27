آمریکا 38 کشتی را مجبور به بازگشت به بنادر ایرانی کرد
در ادامه اقدامات تنشزا، سنتکام از بازگرداندن دهها کشتی و تداوم محدودیت بر تردد دریایی به مقصد بنادر ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات تنشزا در منطقه، نیروهای آمریکایی دستور بازگشت ۳۸ کشتی به بنادر ایران را صادر کردند. این خبر را حساب رسمی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرده است.
سنتکام همچنین تصویری از یک ملوان آمریکایی منتشر کرده که در حال رصد یک کشتی تجاری است؛ همزمان گزارشها حاکی از آن است که نیروهای آمریکایی به محاصره بنادر ایران ادامه داده و از ورود و خروج کشتیها جلوگیری میکنند.
این در حالی است که سنتکام روز جمعه نیز با تأکید بر تداوم این محاصره دریایی اعلام کرده بود که تاکنون مسیر ۳۴ کشتی تغییر داده شده است؛ اقدامی که در چارچوب فشارهای فزاینده واشنگتن علیه تهران ارزیابی میشود.
بر اساس اعلام این نهاد نظامی، برای نخستینبار طی دهههای اخیر، سه ناو هواپیمابر آمریکایی بهطور همزمان در منطقه غرب آسیا مستقر شدهاند؛ ناوهای «یواساس آبراهام لینکلن» (CVN-72)، «یواساس جرالد آر فورد» (CVN-78) و «یواساس جورج اچ.دبلیو. بوش» (CVN-77) که به همراه یگانهای هوایی خود، بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما و حدود ۱۵ هزار نیروی دریایی و تفنگدار را دربر میگیرند.