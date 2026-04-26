به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه مصر با همتایان قطری و ایرانی خود گفت‌وگو کرد.

طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان قطری و ایرانی خود در مورد تلاش‌ها برای احیای مذاکرات بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کرد.

در تماس‌های جداگانه با این وزرا، عبدالعاطی اهمیت مسیر دیپلماتیک را برای تضمین ادامه آتش‌بس به روشی که منجر به پایان جنگ شود، تأکید کرد.

انتهای پیام/