گفتوگوی وزیر خارجه مصر با همتایان قطری و ایرانی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه مصر با همتایان قطری و ایرانی خود گفتوگو کرد.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه مصر، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، با همتایان قطری و ایرانی خود در مورد تلاشها برای احیای مذاکرات بین ایالات متحده و ایران گفتوگو کرد.
در تماسهای جداگانه با این وزرا، عبدالعاطی اهمیت مسیر دیپلماتیک را برای تضمین ادامه آتشبس به روشی که منجر به پایان جنگ شود، تأکید کرد.