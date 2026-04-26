محمود عباس حمله به کاخ سفید را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز -یکشنبه- در پیامی خطاب به «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، حمله مسلحانه ‌در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، عباس در پیام خود، ضمن محکومیت و رد این سوءقصد، بر رد کامل همه اشکال خشونت، صرف نظر از منبع آن، تاکید کرد.

پیش از این، صبح یکشنبه، ترامپ، پس از شنیده شدن صدای عجیبی در سالن از ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن دی سی، به بیرون هدایت شد.

