اردوغان برای ترامپ آرزوی سلامتی کرد

رئیس‌جمهور ترکیه، حمله مسلحانه ‌در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، حمله مسلحانه ‌در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن را محکوم کرد.

وی برای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده و بانوی اول این کشور آرزوی سلامتی کرد. 

اردوغان طی پیامی در ایکس اعلام کرد که «در دموکراسی‌ها، مبارزه با ایده‌ها انجام می‌شود، جایی برای هیچ نوع خشونتی وجود ندارد.»

اردوغان گفت: «من حمله مسلحانه‌ای را که دیشب در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید در واشنگتن رخ داد، محکوم می‌کنم. ما آسودگی خاطر داریم که به کسی آسیبی نرسید، به خصوص رئیس جمهور ترامپ و همسر عزیزش ملانیا.»

 

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
