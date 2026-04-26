ویدئوی جنجالی در آمریکا؛ سخنگوی کاخ سفید «تیراندازی» را پیشبینی کرده بود!
موجی از واکنشها در شبکههای اجتماعی آمریکا پس از انتشار ویدئویی از اظهارات سخنگوی کاخ سفید، بهراه افتاده است؛ اظهاراتی که در آن به احتمال وقوع تیراندازی در جریان مراسم ضیافت خبرنگاران اشاره شده است.
به گزارش ایلنا، ویدئویی که بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی آمریکا منتشر شده، بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید را نشان میدهد که پیش از برگزاری مراسم، درباره احتمال وقوع حادثه تیراندازی در آن اظهارنظر کرده است.
در این ویدئو، لویت در حالی که درباره فضای مراسم سخن میگوید، اشاره میکند که «همه باید امشب را تماشا کنند، چون ترامپ قرار است فضا را داغ کند و ممکن است تیراندازی رخ دهد.»
انتشار این اظهارات در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته و بحثهای زیادی را درباره زمانبندی و ماهیت این اظهارنظرها بهوجود آورده است.