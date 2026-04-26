به گزارش ایلنا، تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای لغو اعزام هیئت آمریکایی به پاکستان، بار دیگر از پیچیدگی و بی‌اعتمادی عمیق در روند مذاکرات میان واشنگتن و تهران پرده برداشته است. روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» مدعی شده که علت اصلی این تصمیم، نارضایتی آمریکا از محتوای پیشنهاد ارائه‌شده از سوی ایران به میانجی‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش‌ ادعایی، سند ارائه‌شده از سوی تهران فاقد تضمین روشن و فراگیر از سوی تمامی ارکان حاکمیتی ایران برای پایبندی به هرگونه توافق احتمالی با آمریکا بوده است. این مسئله از نگاه واشنگتن، نشانه‌ای از نبود انسجام تصمیم‌گیری در طرف ایرانی تلقی شده و تردیدها نسبت به امکان اجرای هر توافقی را افزایش داده است.

در همین چارچوب، قرار بود جارد کوشنر و استیو ویتکاف به‌عنوان نمایندگان آمریکا به پاکستان سفر کنند تا دور جدیدی از گفت‌وگوها با ایران را پیش ببرند، اما این سفر در آخرین لحظات لغو شد. این منبع ادعا می‌کند یکی دیگر از دلایل این تصمیم، سابقه خروج ایران از برخی توافقات پیشین و نیز اصرار تهران بر دریافت امتیازات اقتصادی، از جمله رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌ها، پیش از اجرای تعهدات بوده است.

این روزنامه اسرائیلی خاطرنشان می‌کند که این اقدام لزوما به معنای حرکت به سمت درگیری نظامی نیست، بلکه بیشتر در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران ارزیابی می‌شود. دولت آمریکا همزمان با این تحولات، سیاست افزایش تحریم‌ها را دنبال کرده و تلاش دارد از اهرم‌های اقتصادی برای وادار کردن تهران به پذیرش شروط خود استفاده کند.

طبق گزارش این منبع، فشار زمانی بیش از هر طرفی متوجه ایران است؛ به‌ویژه در شرایطی که چالش‌های اقتصادی، کاهش منابع مالی و محدودیت در صادرات نفت، وضعیت اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار داده است. برخی برآوردها حتی از احتمال تأثیرات بلندمدت بر صنعت انرژی ایران در صورت تداوم این وضعیت خبر می‌دهند.

در حوزه مذاکرات، میانجی‌های پاکستانی نیز ظاهرا سطح انتظارات را کاهش داده و به‌دنبال دستیابی به یک توافق موقت برای کاهش تنش‌ها هستند. با این حال، اختلافات اساسی همچنان پابرجاست؛ از جمله موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای، سیاست‌های منطقه‌ای و توان موشکی ایران که از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف به شمار می‌روند.

در مجموع، لغو سفر هیئت آمریکایی به پاکستان را می‌توان نشانه‌ای از تداوم راهبرد فشار حداکثری واشنگتن و تلاش برای تحمیل شروط یک‌جانبه در مذاکرات دانست؛ روندی که همچنان آینده گفت‌وگوها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

