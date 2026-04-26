تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید با حضور ترامپ؛ مظنون بازداشت شد

به گزارش ایلنا، منابع آگاه اعلام کردند که این فرد زنده بازداشت شده و در اختیار نیروهای امنیتی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز اعلام کرده که «تیرانداز بازداشت شده است» و افزود که توصیه کرده برنامه مراسم ادامه یابد، اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نیروهای انتظامی خواهد بود.

شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند پس از شنیده شدن صداهای بلند، نیروهای امنیتی دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ را از روی صحنه خارج کردند و مقام‌های ارشد کابینه به‌تدریج از محل تخلیه شدند.

همچنین گزارش شده است که نیروهای حفاظتی برخی مقام‌ها از جمله رابرت اف. کندی جونیور، داگ برگام و مارکو روبیو را برای حفظ ایمنی به روی زمین خواباندند.

جزئیات بیشتری از انگیزه یا هویت مظنون منتشر نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

این رویداد پس از سخنرانی افتتاحیه و در جریان شام، پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رخ داد.

ترامپ: بانوی اول و همه اعضای هیئت دولت در سلامت هستند

کمی پس از این رویداد، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت: «نیروهای مجری قانون درخواست کرده‌اند که طبق ضوابط معمول، ساختمان را تخلیه کنیم و ما هم بی‌درنگ چنین خواهیم کرد. تا ۳۰ دقیقه دیگر، نشستی خبری در اتاق گزارش‌های رسانه‌ای کاخ سفید برگزار خواهم کرد. بانوی اول، به همراه معاون رئیس‌جمهور و همه اعضای هیئت دولت در سلامت کامل هستند. تا نیم ساعت دیگر با شما سخن خواهیم گفت. با تمام نمایندگان مسئول این مراسم گفت‌وگو کرده‌ام و تا ۳۰ روز آینده، زمان تازه‌ای برای برگزاری آن تعیین خواهیم کرد.»

این نخستین حضور ترامپ در این ضیافت در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بود، مراسمی که به‌طور سنتی با حضور خبرنگاران و مقام‌های ارشد برای جمع‌آوری کمک مالی برگزار می‌شود.

این رویداد در حالی رخ داد که ترامپ پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۴ در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در پنسیلوانیا هدف سوءقصد قرار گرفته بود و به‌طور سطحی زخمی شده بود.

