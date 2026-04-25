به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر پاکستان از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران خبر داد‌.

«شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان گفت: «من یک گفت‌وگوی تلفنی دوستانه و سازنده با رئیس‌جمهور ایران در مورد تحولات اوضاع منطقه داشتم.»

وی افزود: «تماس من با رئیس‌جمهور ایران به تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه پرداخت.»

شریف عنوان کرد: «من از تعامل ادامه‌دار ایران در دیپلماسی، از جمله اعزام یک هیئت عالی رتبه به اسلام آباد، قدردانی کردم.»

