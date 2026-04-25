خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی شهباز شریف با پزشکیان

گفت‌وگوی شهباز شریف با پزشکیان
کد خبر : 1777970
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر پاکستان از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران خبر داد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نخست‌وزیر پاکستان از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران خبر داد‌. 

«شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان گفت: «من یک گفت‌وگوی تلفنی دوستانه و سازنده با رئیس‌جمهور ایران در مورد تحولات اوضاع منطقه داشتم.»

وی افزود: «تماس من با رئیس‌جمهور ایران به تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه پرداخت.»

شریف عنوان کرد: «من از تعامل ادامه‌دار ایران در دیپلماسی، از جمله اعزام یک هیئت عالی رتبه به اسلام آباد، قدردانی کردم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید