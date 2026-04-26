به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، در آستانه سفر رسمی پادشاه بریتانیا چارلز سوم به ایالات متحده، تحلیل‌ها حاکی از آن است که این سفر می‌تواند آزمونی مهم برای نقش دیپلماتیک او در مقایسه با دوران ملکه الیزابت دوم باشد؛ شخصیتی که در سال ۱۹۹۱ با سخنرانی در کنگره آمریکا، بر اشتراکات تاریخی و سیاسی دو کشور تأکید کرده بود.

این سفر چهارروزه که قرار است با دیدارها و برنامه‌هایی در واشنگتن، نیویورک و ویرجینیا همراه باشد، در شرایطی انجام می‌شود که روابط سیاسی میان لندن و واشنگتن تحت تأثیر برخی اختلافات، از جمله مواضع دولت بریتانیا در قبال جنگ آمریکا علیه ایران، قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، چارلز سوم در این سفر تلاش خواهد کرد ضمن تقویت «روابط ویژه» میان دو کشور، از تشدید تنش‌های سیاسی جلوگیری کند. به گفته تحلیلگران، محور اصلی این سفر نه صرفاً تشریفات سلطنتی، بلکه مدیریت پیام‌های سیاسی در سطحی فراتر از دولت‌ها خواهد بود.

در همین چارچوب، برخی ناظران تأکید کرده‌اند که سیاست خارجی بریتانیا در سال‌های اخیر، از دولت‌ها عبور کرده و خانواده سلطنتی نقش نمادین در حفظ تصویر مثبت روابط با آمریکا ایفا می‌کند؛ موضوعی که به‌ویژه در دوران نخست‌وزیری کی‌یر استارمر اهمیت بیشتری یافته است.

این سفر همچنین یادآور سابقه طولانی روابط دو کشور است که از نخستین سفر پادشاه جورج ششم به آمریکا در سال ۱۹۳۹ آغاز شد؛ سفری که در بحبوحه جنگ جهانی دوم، زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های سیاسی و نظامی دو طرف شد.

در ادامه این روند تاریخی، ملکه الیزابت دوم طی دهه‌های گذشته چهار بار به آمریکا سفر کرد و همواره تلاش داشت بر اهمیت اتحاد فراآتلانتیکی و همکاری در بحران‌های بین‌المللی تأکید کند؛ به‌ویژه در مقاطعی که دو کشور درگیر جنگ‌هایی مانند عراق و افغانستان بودند.

بر اساس این گزارش، یکی از اهداف مهم سفر چارلز سوم نیز حضور در مراسم‌های نمادین مرتبط با رویدادهایی همچون حملات ۱۱ سپتامبر و همچنین برنامه‌های فرهنگی مشترک عنوان شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش برای تقویت پیوندهای غیرسیاسی میان دو ملت است.

در عین حال، برخی مسائل حساس از دستور کار این سفر کنار گذاشته شده‌اند؛ از جمله موضوعات داخلی مربوط به خاندان سلطنتی که می‌تواند فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین برنامه‌ای برای دیدار با افراد جنجالی یا طرح موضوعات پرحاشیه در دستور کار رسمی قرار ندارد.

تحلیلگران معتقدند سخنرانی احتمالی چارلز در کنگره آمریکا، مهم‌ترین بخش این سفر خواهد بود؛ جایی که او می‌تواند پیام اتحاد، استمرار روابط تاریخی و تأکید بر اهمیت همکاری دو کشور را مطرح کند.

در مجموع، سفر پیش‌روی پادشاه بریتانیا به واشنگتن را می‌توان تلاشی برای بازتعریف نقش نمادین سلطنت در سیاست خارجی لندن دانست؛ نقشی که بیش از آنکه اجرایی باشد، بر مدیریت تصویر روابط تاریخی و کاهش تنش‌های سیاسی میان دو متحد قدیمی متمرکز است.

