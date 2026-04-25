اوکراین بیش از ۱ هزار سرباز را در شبانه روز گذشته از دست داده است
کد خبر : 1777778
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش اوکراین بیش از ۱ هزار سرباز را در شبانه روز گذشته از دست داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به گزارش وزارت دفاع روسیه واحدهای ارتش اوکراین در روز گذشته بیش از ۱ هزار ۱۲۵ سرباز را در مناطق درگیری از دست داده است.
نیروهای روسیه همچنین کنترل منطقه «لوچکوو» در منطقه خارکوف را به دست گرفتند.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، نیروهای روسیه همچنین ۱۱ بمب هدایت شونده و ۲۵۶ پهپاد بال ثابت اوکراین را در همین بازه زمانی ساقط کردند.