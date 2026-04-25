شهادت ۱۷ نفر در نوار غزه طی ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۱۷ شهید و ۳۲ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از میان شهدا، ۱۳ نفر در ۲۴ ساعت اخیر به شهادت رسیده‌اند.

این وزارتخانه تاکید کرد که همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آنان تاکنون فراهم نشده است.

