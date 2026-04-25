به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، گفت که این کشور ممکن است پس از توافق صلح میان ایران و ایالات متحده به عملیات مین‌روبی در تنگه هرمز بپیوندد.

وی در لندن به خبرنگاران گفت: «هرگونه کار مین‌روبی توسط یک تیم فنی از کشورهای مختلف انجام خواهد شد و ترکیه هیچ مشکلی با شرکت در آن نخواهد داشت».

وزیرخارجه ترکیه هشدار داد که اگر هرگونه ائتلاف فنی کشورها در آینده به بخشی از درگیری مجدد تبدیل شود، ترکیه موضع خود را دوباره ارزیابی خواهد کرد.

وی افزود که مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند در دور بعدی مذاکرات در پاکستان حل شود.





