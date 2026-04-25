السیسی: بهترین و مناسبترین راه برای آینده منطقه، صلح است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر اعلام کرد که بهترین و مناسب ترین راه برای آینده منطقه، همکاری، سازندگی و صلح است نه درگیری و تخریب.
السیسی در ادامه بر ضرورت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید کرد.
وی همچنین به مخالفت مصر با هرگونه اقدامات برای تقسیم بندی کشورها یا شعله ور ساختن درگیریهای داخلی در آنها اشاره کرد.