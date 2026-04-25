به گزارش ایلنا به نقل از تاس، براساس سندی که در پایگاه داده دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک منتشر شده است، مقامات آمریکایی به دولت ونزوئلا اجازه داده‌اند تا هزینه خدمات حقوقی برای «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا و «سیلیا فلورس»، همسرش، را پرداخت کند.

در نامه‌ای خطاب به قاضی «آلوین هلرشتاین»، قاضی پرونده مادورو آمده است: «طرفین به طور مشترک به دادگاه اطلاع می‌دهند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی مجوزهای اصلاح‌شده‌ای را برای وکیل متهمان، نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس صادر کرده است. مجوزهای اصلاح‌شده به وکیل مدافع اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاصی از دولت ونزوئلا پول دریافت کند».

