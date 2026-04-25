اختلاف بر سر ایران به فالکلند رسید؛ زنگ خطر در روابط لندن و واشنگتن
گزارشها از بررسی گزینههای تنبیهی آمریکا علیه متحدان ناتو، از جمله بازنگری در حمایت از فالکلند، با واکنش فوری لندن مواجه شد؛ لندن بهسرعت واکنش نشان داد و بر حاکمیت غیرقابل تردید خود تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، در پی برخی تحرکات بحثبرانگیز از سوی آمریکا، دولت انگلیس با لحنی قاطع اعلام کرد که حاکمیت این کشور بر جزایر فالکلند غیرقابل تردید است و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که گزارشهایی از احتمال بازنگری دولت دونالد ترامپ در سیاستهای خود نسبت به این جزایر منتشر شد؛ اقدامی که گفته میشود در واکنش به عدم همراهی کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس با رویکرد نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حال بررسی است.
سخنگوی دفتر نخستوزیری انگلیس (داونینگ استریت) با تأکید بر موضع ثابت لندن اعلام کرد که ساکنان جزایر فالکلند پیشتر با اکثریت قاطع به باقی ماندن تحت حاکمیت بریتانیا رأی دادهاند و لندن همواره از حق تعیین سرنوشت آنها حمایت کرده است. وی افزود که مسئله حاکمیت بر این جزایر «کاملاً روشن» بوده و جای هیچگونه تردیدی ندارد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که نشانههایی از افزایش اختلافات میان واشنگتن و لندن به چشم میخورد؛ اختلافاتی که بهویژه در سایه تحولات مرتبط با ایران و نحوه مواجهه با آن، برجستهتر شده است.
بر اساس برخی گزارشها، در داخل وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) گزینههایی برای تحت فشار قرار دادن متحدان ناتو که از همراهی با حملات احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کردهاند، مورد بررسی قرار گرفته است. در همین چارچوب، پیشنهادهایی از جمله بازنگری در حمایتهای دیپلماتیک آمریکا از برخی «داراییهای فرامرزی» متحدان، از جمله جزایر فالکلند، مطرح شده است.
به نظر میرسد این تحولات، نشانهای از افزایش شکاف در میان متحدان غربی باشد؛ جایی که اختلاف بر سر نحوه مواجهه با ایران، حتی به موضوعات تاریخی و حساس همچون حاکمیت بر سرزمینها نیز کشیده شده است.