منابع آمریکایی مدعی شدند:
عراقچی احتمالا دوشنبه با هیات آمریکایی در پاکستان دیدار میکند
منابع رسانهای غربی از احتمال برگزاری دیداری میان مقامات ایرانی و آمریکایی در پاکستان خبر میدهند؛ دیداری که همچنان با ابهام و تناقضگویی طرفهای مختلف همراه است.
به گزارش ایلنا، رسانه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از منابع بهاصطلاح آگاه مدعی شد، قرار است عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه آینده با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان آمریکا، دیدار کند؛ ادعایی که پیشتر نیز شبکه «ایبیسی» به نقل از یک مقام پاکستانی مطرح کرده بود. با این حال، این خبر در شرایطی منتشر میشود که مقامات رسمی ایرانی هرگونه برنامهریزی برای چنین دیداری را رد کردهاند.
بر اساس این گزارش، قرار است نمایندگان آمریکایی ابتدا مذاکراتی جداگانه با میانجیهای پاکستانی داشته باشند و سپس احتمال برگزاری نشست مشترک بررسی شود. با این حال، زمان دقیق این دیدار هنوز مشخص نیست، بهویژه آنکه برنامه سفر عراقچی شامل مقاصدی مانند عمان و روسیه نیز عنوان شده است.
کاخ سفید نیز اعلام کرده که نمایندگان آمریکا قرار است برای گفتوگوهایی با طرف ایرانی به پاکستان سفر کنند؛ اقدامی که به نظر میرسد در راستای تلاش واشنگتن برای خروج از بنبست دیپلماتیک با تهران صورت میگیرد. این در حالی است که طی روزهای اخیر، با وجود تمدید آتشبس از سوی دولت دونالد ترامپ، پیشرفت محسوسی در روند مذاکرات حاصل نشده است.
در همین چارچوب، برخی منابع آمریکایی مدعی شدهاند که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا فعلاً در این سفر حضور نخواهد داشت، اما در صورت پیشرفت مذاکرات، ممکن است به این روند ملحق شود. این در حالی است که گزارشهایی درباره اختلافات داخلی در تیم مذاکرهکننده ایرانی نیز از سوی رسانههای غربی مطرح شده که از سوی مقامات رسمی ایران تکذیب شده است.
در مقابل، رسانههای رسمی ایران، صراحتاً هرگونه برنامه برای دیدار مستقیم با هیئت آمریکایی را رد کرده و این ادعاها را گمانهزنی رسانهای دانستهاند.
گفتنی است عراقچی روز جمعه وارد اسلامآباد شده و قرار است با مقامات ارشد پاکستانی دیدار کند؛ دیدارهایی که به گفته منابع پاکستانی، با هدف بررسی راههای احیای مذاکرات و کاهش تنشها انجام میشود. با این حال، برگزاری هرگونه نشست سهجانبه با حضور آمریکا، منوط به نتایج این رایزنیها عنوان شده است.