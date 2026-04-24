به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، امیر قطر و رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کردند.

دیوان امیری قطر طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «امیر قطر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، پیامدهای اوضاع بر امنیت دریایی و زنجیره‌های تأمین را مورد بحث قرار داد.»

امیر قطر در این تماس، بر لزوم کاهش تنش‌ها و حمایت از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

بنا به این بیانیه، امیر قطر در تماس تلفنی خود با رئیس‌جمهور آمریکا، بر اهمیت هماهنگی مداوم با شرکا برای حمایت از تلاش‌های پاکستان تأکید کرد.

