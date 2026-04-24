به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته است هیأتی متشکل از استیو ویتکاف، نماینده ویژه خود و جرد کوشنر، را برای انجام مذاکراتی با طرف‌های مرتبط به اسلام‌آباد پاکستان اعزام کند؛ مذاکراتی که قرار است با محوریت سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شود.

بر اساس این گزارش، منابعی در دولت آمریکا اعلام کرده‌اند که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در این مرحله در مذاکرات حضور نخواهد داشت. علت این تصمیم، غیبت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در نشست‌ها عنوان شده است؛ چرا که کاخ سفید او را به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی هیأت ایرانی و هم‌تراز تشریفاتی معاون رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات در نظر می‌گیرد.

این منابع تأکید کرده‌اند که معاون رئیس‌جمهور آمریکا در حالت آماده‌باش قرار دارد تا در صورت پیشرفت محسوس در روند مذاکرات، به اسلام‌آباد سفر کند. همچنین اعلام شده است که اعضایی از دفتر او در محل مذاکرات حضور خواهند داشت تا روند گفت‌وگوها را به‌صورت مستقیم پیگیری کنند.

در همین حال، منابع دولتی پاکستان نیز گزارش داده‌اند که انتظار می‌رود عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به اسلام‌آباد سفر کند تا درباره پیشنهادهای مربوط به ازسرگیری مذاکرات با آمریکا گفت‌وگوهایی انجام دهد؛ با این حال، تاکنون برنامه‌ای برای دیدار مستقیم او با هیأت آمریکایی در این مرحله اعلام نشده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن همچنان با ابهام و عدم قطعیت همراه بوده و تلاش‌ها برای احیای گفت‌وگوهای سیاسی در سطح منطقه‌ای ادامه دارد.

