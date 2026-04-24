به گزارش ایلنا، شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد که هیأت ایرانی اعزامی به اسلام‌آباد، هیچ برنامه‌ای برای دیدار یا گفت‌وگو با نمایندگان آمریکایی در جریان این سفر ندارد.

در همین حال، دو منبع پاکستانی به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در جریان سفر کوتاه خود به پاکستان، مذاکرات دوجانبه‌ای را با مقامات این کشور برگزار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این منابع تأکید کرده‌اند که عراقچی در این دیدارها دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را درباره پیشنهاد انجام مذاکرات با آمریکا پیرامون جنگ تشریح خواهد کرد و این مواضع سپس از طریق اسلام‌آباد به واشنگتن منتقل خواهد شد.

این در حالی است که پیش‌تر قرار بود دور جدیدی از مذاکرات صلح در روز سه‌شنبه برگزار شود، اما این نشست لغو شد. طرف ایرانی اعلام کرده که در شرایط فعلی آمادگی لازم برای حضور در مذاکرات را ندارد.

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی است هیأت آمریکایی به ریاست جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، واشنگتن را ترک نکرده و عملاً این گفت‌وگوها در وضعیت تعلیق قرار گرفته است.

