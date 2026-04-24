به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد آمریکایی در اظهاراتی تازه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌تنهایی درباره زمان پایان جنگ تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ مرجع دیگری در این زمینه نقش تعیین‌کننده ندارد.

به گزارش شبکه آمریکایی «ام‌اس‌ناو»، این مقام کاخ سفید تأکید کرده است که «تناقض ظاهری در اظهارات ترامپ کاملا هدفمند است» و این شیوه بیان، در واقع بخشی از یک پیام سیاسی با هدف اعمال فشار و وادار کردن طرف مقابل به پذیرش توافق با ایران به شمار می‌رود.

وی مدعی شد: آنچه در ظاهر به‌عنوان مواضع متناقض رئیس‌جمهور دیده می‌شود، در واقع نوعی «پیام قدرت» است که با هدف سوق دادن طرف مقابل به سمت مذاکره و توافق طراحی شده است.

بر اساس این گزارش، شماری از مسئولان کاخ سفید از حجم بالای اظهارات ترامپ در برابر رسانه‌ها و دشواری هماهنگی با آن ابراز نارضایتی و سردرگمی کرده‌اند.

در همین حال، ترامپ روز گذشته نیز بار دیگر بر مواضع خود تأکید کرده و گفته بود که دولت آمریکا تنها زمانی با ایران به توافق خواهد رسید که این توافق در راستای منافع ایالات متحده و متحدانش باشد.

وی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: هیچ توافقی انجام نخواهد شد مگر آنکه برای آمریکا، متحدانش و حتی جهان مناسب و مطلوب باشد.

ترامپ همچنین با لحنی تهدیدآمیز افزود: «من زمان کافی در اختیار دارم، اما ایران چنین فرصتی ندارد؛ زمان به ضرر تهران در حال گذر است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های سیاسی و رسانه‌ای میان واشنگتن و تهران در سطح بالایی قرار دارد و مقامات آمریکایی همچنان بر استفاده از فشار برای پیشبرد مذاکرات تأکید می‌کنند.

انتهای پیام/