کاخ سفید: تناقضگوییهای ترامپ درباره ایران «عمدی» است
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد اظهارات متناقض دونالد ترامپ درباره جنگ و مذاکرات با ایران هدفمند بوده و در چارچوب «پیام قدرت» برای وادار کردن تهران به توافق ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد آمریکایی در اظهاراتی تازه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهتنهایی درباره زمان پایان جنگ تصمیمگیری میکند و هیچ مرجع دیگری در این زمینه نقش تعیینکننده ندارد.
به گزارش شبکه آمریکایی «اماسناو»، این مقام کاخ سفید تأکید کرده است که «تناقض ظاهری در اظهارات ترامپ کاملا هدفمند است» و این شیوه بیان، در واقع بخشی از یک پیام سیاسی با هدف اعمال فشار و وادار کردن طرف مقابل به پذیرش توافق با ایران به شمار میرود.
وی مدعی شد: آنچه در ظاهر بهعنوان مواضع متناقض رئیسجمهور دیده میشود، در واقع نوعی «پیام قدرت» است که با هدف سوق دادن طرف مقابل به سمت مذاکره و توافق طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، شماری از مسئولان کاخ سفید از حجم بالای اظهارات ترامپ در برابر رسانهها و دشواری هماهنگی با آن ابراز نارضایتی و سردرگمی کردهاند.
در همین حال، ترامپ روز گذشته نیز بار دیگر بر مواضع خود تأکید کرده و گفته بود که دولت آمریکا تنها زمانی با ایران به توافق خواهد رسید که این توافق در راستای منافع ایالات متحده و متحدانش باشد.
وی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: هیچ توافقی انجام نخواهد شد مگر آنکه برای آمریکا، متحدانش و حتی جهان مناسب و مطلوب باشد.
ترامپ همچنین با لحنی تهدیدآمیز افزود: «من زمان کافی در اختیار دارم، اما ایران چنین فرصتی ندارد؛ زمان به ضرر تهران در حال گذر است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای سیاسی و رسانهای میان واشنگتن و تهران در سطح بالایی قرار دارد و مقامات آمریکایی همچنان بر استفاده از فشار برای پیشبرد مذاکرات تأکید میکنند.