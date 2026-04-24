به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع آگاه از تلاش آمریکا برای تعلیق عضویت اسپانیا از ائتلاف ناتو خبر دادند.

یک مقام آمریکایی به رویترز گفت، یک ایمیل داخلی پنتاگون، گزینه‌هایی را برای ایالات متحده جهت مجازات متحدان ناتو که از عملیات ایالات متحده در جنگ با ایران حمایت نکرده‌اند، تشریح می‌کند، از جمله تعلیق اسپانیا از این اتحاد و بررسی موضع ایالات متحده در مورد ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود و ایمیل را شرح دهد، گفت: «این گزینه‌های سیاسی در یادداشتی با ابراز ناامیدی از اکراه یا امتناع برخی از متحدان از اعطای دسترسی، پایگاه و حقوق پرواز بر فراز آسمان ایالات متحده برای جنگ ایران، به تفصیل شرح داده شده است.»

این مقام گفت که یکی از گزینه‌های موجود در ایمیل، تعلیق کشورهای «دشوار» از موقعیت‌های مهم یا معتبر در ناتو را پیش‌بینی می‌کند.

گفتنی است که رئیس‌جمهور آمریکا به شدت از متحدان ناتو به دلیل عدم اعزام نیروی دریایی خود برای کمک به باز کردن تنگه هرمز، که پس از شروع جنگ هوایی در ۲۸ فوریه به روی کشتیرانی جهانی بسته شد، انتقاد کرده است.

