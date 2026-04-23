هدف قراردادن نیروهای یونیفل در لبنان جنایت جنگی است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، امروز -پنجشنبه- گفت که هدف قرار دادن سربازانی در لبنان که به وضوح از نیروهای یونیفل بودند، یک «جنایت جنگی» است.

اظهارات وزیرخارجه فرانسه پس از آن مطرح شد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور این کشور، از مرگ دومین سرباز فرانسوی بر اثر جراحات وارده خبر داد.

رسانه‌های غربی صبح پنجشنبه به نقل از بارو نوشتند که آتش‌بس در لبنان و جلسه امروز واشنگتن ممکن بود بدون مداخله فرانسه رخ ندهد.

