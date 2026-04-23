دعوت از روسیه برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰

معاون وزیرخارجه روسیه اعلام کرد که این کشور برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ در آمریکا دعوت شده است.

به گزارش ایلنا، «الکساندر پانکین»، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که از این کشور برای شرکت در بالاترین سطح در اجلاس گروه ۲۰ که در ۱۴ و ۱۵ دسامبر سال جاری میلادی (۲۳ و ۲۴ آذر ۱۴۰۵) در میامی فلوریدا آمریکا برگزار می‌شود، دعوت شده است.

 پانکین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «برای شرکت روسیه در این اجلاس دعوتنامه‌ای ارسال شده است».

معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره اعضای هیات نمایندگی روسیه در این اجلاس، گفت: «ممکن است تا تاریخ برگزاری این رویداد، شفافیت بیشتری درباره اعضای هیات روسیه حاصل شود».

 

