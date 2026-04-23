حماس ترور خبرنگار لبنانی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا، «علی برکه»، رئیس دایره روابط ملی جنبش حماس در خارج در بیانیه‌ای ترور «آمال خلیل» خبرنگار لبنانی در حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهرک الطیری در جنوب این کشور را به‌ شدت محکوم کرد و آن را جنایتی فجیع برای جلوگیری از افشای جنایات اشغالگران دانست.

برکه در این بیانیه تاکید کرد که هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران، یک جنایت جنگی کامل است و نشان‌ دهنده رویکرد مجرمانه اشغالگران در تلاش برای خاموش کردن صدای آزاد و جلوگیری از انتقال حقیقت و افشای جنایاتشان است.

وی افزود که وقوع این جنایت در منطقه استقرار نیروهای یونیفل بیانگر بی‌اعتنایی کامل رژیم اشغالگر به قوانین و معاهدات بین‌المللی و نادیده گرفتن ملاحظات انسانی است.

