سنای آمریکا برای پنجمین بار طرح توقف جنگ علیه ایران را رد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آامریکا، برای پنجمین بار طرح نمایندگان دموکرات برای خاتمه دادن به جنگ علیه ایران را با شکست مواجه کرد.

طبق این طرح، مجلس سنای آمریکا می‌توانست اختیارات خود در زمینه جنگ را که به رئیس‌جمهور واگذار کرده است، بازپس بگیرد. تصویب این طرح، آمریکا را مجبور می‌کرد نیروهایش را از میدان نبرد خارج کند تا کنگره درباره جنگ تصمیم بگیرد.

رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا گفت: «هرچقدر دونالد ترامپ ‌دیرتر از این جنگ خارج شود، بحران عمیق‌تر و خروج از آن دشوارتر می‌شود.»

