ترامپ: عراقچی شخصی باهوش است/ فشار زمانی در مذاکرات با ایران وجود ندارد
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد هیچگونه فشار زمانی برای آتشبس یا تعیین موعد جدید مذاکرات با ایران وجود ندارد و روند گفتوگوها میتواند بدون محدودیت زمانی ادامه یابد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با شبکه فاکس نیوز، ادعاها درباره ارتباط پایان دادن به جنگ ایران با ملاحظات انتخاباتی را رد کرد و تأکید نمود تصمیمات او ارتباطی با رقابتهای داخلی آمریکا و انتخابات میاندورهای ندارد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه با اشاره به سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، او را «شخصی باهوش» توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که او در دورهای بعدی مذاکرات میان دو طرف حضور داشته باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نشانههایی از تداوم مسیر دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن مشاهده میشود و دو طرف همچنان باب گفتوگو را باز نگه داشتهاند.
در همین حال، کاخ سفید اعلام کرده است دونالد ترامپ پیشنهادی «سخاوتمندانه» به طرف ایرانی ارائه کرده است؛ اقدامی که در چارچوب تلاشها برای احیای روند مذاکرات و دستیابی به توافقی برای پایان تنشها صورت گرفته است.
سخنگوی کاخ سفید نیز تأکید کرده است که رئیسجمهور آمریکا منتظر دریافت پاسخی «شفاف و واحد» از سوی تهران است و در عین حال، فشارهای نظامی و محدودیتهای دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد. وی همچنین مدعی شد برخی اقدامات علیه کشتیهای ایرانی نقض آتشبس محسوب نمیشود.
از سوی دیگر، رسانههایی مانند والاستریت ژورنال گزارش دادهاند که ترامپ تمایلی به بازگشت به گزینه نظامی ندارد، اما این گزینه را نیز بهطور کامل از روی میز کنار نگذاشته است؛ موضوعی که نشاندهنده ترکیبی از فشار و احتیاط در سیاست واشنگتن است.
همچنین رویترز گزارش داده است که رئیسجمهور آمریکا در حال بررسی تمدید چندروزه مهلت آتشبس است تا زمینه برای ادامه مذاکرات و جلوگیری از تشدید درگیریها فراهم شود.