به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالی که رقابت دو حزب اصلی آمریکا برای کنترل کنگره وارد مرحله‌ای حساس شده، نتایج یک همه‌پرسی در ایالت ویرجینیا درباره بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی، به نفع حزب دموکرات ارزیابی شده و می‌تواند معادلات قدرت در مجلس نمایندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

رأی‌دهندگان ویرجینیا با اختلافی اندک و با کسب حدود ۵۱.۴۵ درصد آرا، با طرح بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی موافقت کرده‌اند؛ در حالی که ۴۸.۵۵ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.

این تصمیم در صورت اجرا، می‌تواند زمینه‌ساز کسب حدود چهار کرسی کلیدی برای دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان شود؛ امری که به‌طور مستقیم بر توازن شکننده فعلی در کنگره تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با اختلافی محدود ۲۱۷ کرسی در برابر ۲۱۳ کرسی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشتاز هستند.

با توجه به نیاز دموکرات‌ها به تنها پنج کرسی برای کسب اکثریت، نتایج ویرجینیا از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار تلقی می‌شود و می‌تواند مسیر انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر آینده را تغییر دهد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که رقابت بر سر بازترسیم حوزه‌های انتخاباتی در سطح ایالت‌های مختلف آمریکا شدت گرفته و هر دو حزب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش دارند موقعیت خود را تقویت کنند؛ روندی که با حمایت آشکار دونالد ترامپ از اقدامات مشابه جمهوری‌خواهان در برخی ایالت‌ها نیز همراه بوده است.

با وجود قانونی بودن این روند در سطح فدرال، کارشناسان احتمال ورود دیوان عالی ایالت ویرجینیا به این پرونده را مطرح کرده‌اند؛ به‌ویژه در پی شکایت‌هایی که نسبت به روند اجرایی این تصمیم مطرح شده است.

این رقابت تنها به ویرجینیا محدود نیست و در ایالت‌های دیگری نیز ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هر یک در تلاش برای تغییر نقشه‌های انتخاباتی در مناطق مختلف هستند.

در همین حال، فضای سیاسی آمریکا تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز قرار گرفته و بخشی از نارضایتی‌های عمومی به افزایش قیمت سوخت در پی تنش‌های اخیر منطقه‌ای نسبت داده می‌شود؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم بر فضای رقابت‌های داخلی این کشور سایه انداخته است.

