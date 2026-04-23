رسانه عبری مدعی شد:
ورود پنهان چین به مذاکرات ایران و آمریکا؛ هشدار نفتی پکن به تهران
گزارشهای ادعایی از نقشآفرینی پنهان چین در کنار مذاکرات ایران و آمریکا حکایت دارد؛ نقشی که گفته میشود با هدف تأثیرگذاری بر تصمیمات تهران در حوزه انرژی دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، یک روزنامه اسرائیلی مدعی شد چین بهصورت پشتپرده در روند ارتباطات میان ایران و ایالات متحده نقشآفرینی میکند و تلاش دارد با برخی فرماندهان سپاه پاسداران همکاری کند تا مواضع آنان را در قبال مذاکرات نرمتر کند.
روزنامه «یسرائیل هیوم» به نقل از منابع دیپلماتیک منطقهای ادعا کرده است که پکن در چارچوب این تحرکات، نسبت به پیامدهای ادامه تنشها هشدار داده و اعلام کرده در صورت تداوم وضعیت موجود، بهدنبال یافتن منابع جایگزین نفت و گاز خواهد رفت و حتی ممکن است توافق شراکت راهبردی جامع خود با ایران را نیز مورد بازنگری یا تعلیق قرار دهد.
بر اساس این ادعاها، چین همچنین به طرف ایرانی درباره تبعات هرگونه توافقی که به آمریکا امکان نفوذ در بخش انرژی ایران را بدهد هشدار داده است. این نگرانی از سوی منابع مذکور ناشی از پیشنهادی عنوان شده که پیشتر از سوی ایران مطرح شده بود؛ پیشنهادی که بر اساس آن شرکتهای آمریکایی میتوانستند در توسعه و بازسازی صنعت نفت ایران مشارکت داشته باشند.
در این گزارش ادعا شده است که این طرح در هفتههای اخیر نیز بر سر میز مذاکرات مطرح شده و ایران در مقابل، خواستار آزادسازی داراییهای مسدودشده و لغو تحریمها شده است.