وزیر نیروی دریایی آمریکا بهطور ناگهانی استعفا داد
پنتاگون اعلام کرد «جان فیلان» وزیر نیروی دریایی ایالات متحده «به طور ناکهانی و فوری» از سمت خود کنارهگیری کرده است؛ اقدامی غیرمنتظره که بدون ارائه هیچ توضیح رسمی درباره دلایل آن انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد جان فیلان، وزیر نیروی دریایی آمریکا، بهصورت فوری از سمت خود کنارهگیری کرده است؛ تصمیمی ناگهانی که بدون ارائه هیچگونه توضیح رسمی درباره دلایل این استعفا اعلام شد.
این در حالی است که استعفای فیلان تنها چند روز پس از برکناری ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش آمریکا و دو مقام ارشد دیگر نظامی صورت میگیرد؛ تغییراتی که در بحبوحه جنگی رخ میدهد که بهطور مشترک از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران دنبال میشود.
شان بارنل، سخنگوی پنتاگون با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد فیلان «به طور ناگهانی و فوری» از دولت جدا میشود و هونگ کائو، بهطور موقت جایگزین او خواهد شد.
این تحولات در ادامه موجی از تغییرات گسترده در سطوح عالی ارتش آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ابتدای سال گذشته ارزیابی میشود. طی ماههای اخیر، شماری از فرماندهان ارشد نظامی این کشور بدون ارائه توضیح مشخص از سمت خود کنار گذاشته یا برکنار شدهاند؛ از جمله ژنرال چارلز براون، رئیس ستاد مشترک ارتش در فوریه ۲۰۲۵ و همچنین چند مقام بلندپایه در نیروی دریایی و گارد ساحلی.
همچنین رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا نیز پس از تنها دو سال فعالیت از سمت خود استعفا داد؛ در حالی که دوره مسئولیت او چهار ساله بود. فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا نیز پس از گذشت یک سال شاهد تغییر در رأس خود بود.
در همین حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا تأکید کرده است که رئیسجمهور اختیار دارد افراد مورد نظر خود را برای مناصب نظامی انتخاب کند. با این وجود، مخالفان سیاسی دولت، بهویژه دموکراتها، نسبت به احتمال سیاسی شدن ساختار نظامی آمریکا ابراز نگرانی کرده و بر سنت دیرینه بیطرفی ارتش این کشور در برابر فضای سیاسی تأکید دارند.