ادعای ترامپ: مذاکرات ممکن است جمعه آغاز شود
نیویورکپست به نقل از رئیسجمهوری آمریکا و منابع پاکستانی مدعی شد که دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا ممکن است روز جمعه برگزار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیویورکپست به نقل از «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا و منابع پاکستانی مدعی شد که دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا ممکن است روز جمعه برگزار شود.
ترامپ به نیویورک پست گفت: «دور دوم مذاکرات با ایران تا جمعه ممکن است برگزار شود.»
ترامپ افزود: «دستیابی به موفقیت در مذاکرات ظرف ۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده امکانپذیر است»