شی جین‌پینگ: جنگ‌های خاورمیانه در حال کشیده شدن به آفریقا است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رئیس‌جمهور چین اعلام کرد که آماده همکاری با آفریقا برای جلوگیری از «کشیده شدن درگیری‌های خاورمیانه» به این قاره است.

رئیس جمهور چین در پکن در دیدار با رئیس‌جمهور موزامبیک در پکن با اشاره به جنگ تحمیلی علیه ایران گفت: «چین آماده است تا با آفریقا برای عبور از این دوران چالش‌برانگیز همکاری کند و به طور مشترک صلح را ترویج و به دنبال توسعه مشترک باشد.»

وی گفت که با توجه به سرایت درگیری‌های خاورمیانه به کشورهای آفریقایی، پکن آماده است تا دست در دست آفریقا برای مقابله با این چالش‌ها، ارتقای مشترک صلح و همکاری برای پیشبرد توسعه تلاش کند.

 

 

