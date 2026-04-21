مشخص نیست ونس چه زمانی واشنگتن را به مقصد پاکستان ترک خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، یک‌ مقام آمریکایی از حضور معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده در جلسات کاخ سفید خبر داد.

سی‌ان‌ان، به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد: «جلساتی در کاخ سفید با حضور جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در حال برگزاری است.»

منابع آگاه در این رابطه گزارش دادند: «در حال حاضر مشخص نیست که جی. دی. ونس، چه زمانی واشنگتن را به مقصد پاکستان ترک خواهد کرد.»

